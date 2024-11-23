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鉅亨速報 - Factset 最新調查：網路應用(NTAP-US)EPS預估上修至7.3元，預估目標價為138.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-23 00:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對網路應用(NTAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.1元上修至7.3元，其中最高估值7.4元，最低估值7.1元，預估目標價為138.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.4(7.3)8.188.83
最低值7.1(7.06)7.427.75
平均值7.25(7.12)7.798.51
中位數7.3(7.1)7.798.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值67.18億72.31億75.78億
最低值65.77億68.39億72.56億
平均值66.39億70.05億73.93億
中位數66.43億70.14億73.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.523.234.095.794.63
營業收入54.12億57.33億63.25億63.57億62.69億

詳細資訊請看美股內頁：
網路應用(NTAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTAP

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