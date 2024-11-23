鉅亨速報 - Factset 最新調查：網路應用(NTAP-US)EPS預估上修至7.3元，預估目標價為138.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-23 00:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對網路應用(NTAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.1元上修至7.3元，其中最高估值7.4元，最低估值7.1元，預估目標價為138.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.4(7.3)
|8.18
|8.83
|最低值
|7.1(7.06)
|7.42
|7.75
|平均值
|7.25(7.12)
|7.79
|8.51
|中位數
|7.3(7.1)
|7.79
|8.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|67.18億
|72.31億
|75.78億
|最低值
|65.77億
|68.39億
|72.56億
|平均值
|66.39億
|70.05億
|73.93億
|中位數
|66.43億
|70.14億
|73.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.52
|3.23
|4.09
|5.79
|4.63
|營業收入
|54.12億
|57.33億
|63.25億
|63.57億
|62.69億
詳細資訊請看美股內頁：
網路應用(NTAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：網路應用(NTAP-US)EPS預估上修至7.09元，預估目標價為130.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝里全球集團(BERY-US)EPS預估下修至6.52元，預估目標價為72.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至11.2元，預估目標價為123.57元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調升至53.5元，幅度約3.88%
下一篇