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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：網路應用(NTAP-US)EPS預估上修至7.09元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對網路應用(NTAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.9元上修至7.09元，其中最高估值7.15元，最低估值6.8元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.15(6.95)88.65
最低值6.8(6.63)7.167.47
平均值7.04(6.89)7.548.31
中位數7.09(6.9)7.548.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值66.56億71.00億73.70億
最低值64.45億68.00億70.52億
平均值65.75億69.04億72.13億
中位數65.80億68.93億72.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.523.234.095.794.63
營業收入54.12億57.33億63.25億63.57億62.69億

詳細資訊請看美股內頁：
網路應用(NTAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTAP

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