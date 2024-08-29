鉅亨速報 - Factset 最新調查：網路應用(NTAP-US)EPS預估上修至7.09元，預估目標價為130.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對網路應用(NTAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.9元上修至7.09元，其中最高估值7.15元，最低估值6.8元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.15(6.95)
|8
|8.65
|最低值
|6.8(6.63)
|7.16
|7.47
|平均值
|7.04(6.89)
|7.54
|8.31
|中位數
|7.09(6.9)
|7.54
|8.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|66.56億
|71.00億
|73.70億
|最低值
|64.45億
|68.00億
|70.52億
|平均值
|65.75億
|69.04億
|72.13億
|中位數
|65.80億
|68.93億
|72.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.52
|3.23
|4.09
|5.79
|4.63
|營業收入
|54.12億
|57.33億
|63.25億
|63.57億
|62.69億
詳細資訊請看美股內頁：
網路應用(NTAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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