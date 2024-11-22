鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York SharesAEG-US的目標價調升至6.97元，幅度約3.46%
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)提出目標價估值：中位數由6.74元上修至6.97元，調升幅度3.46%。其中最高估值8.43元，最低估值5.69元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Aegon Ltd. - New York Shares評價：積極樂觀8位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Aegon Ltd. - New York Shares今(22日)收盤價為6.26元。近5日股價下跌3.46%，標普指數下跌0.01%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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