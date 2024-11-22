奇鼎興櫃新兵報到 強漲4成大展蜜月行情

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-22 12:40

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奇鼎科技 (6849-TW) 今 (22) 日以每股 60 元登錄興櫃，開盤後在資金青睞下，股價大漲 40%，最高衝上 84.2 元，大展蜜月行情。展望後市，奇鼎看好，2025 年景氣全面復甦、新興應用帶動設備需求回溫、新客戶及新訂單的成長力道更為強勁。

奇鼎為台灣高階半導體精密溫控設備商， 致力於半導體精密製程環境控制設備的研發、設計與製造以及提供 ESG 節能工程服務，深耕半導體及光電產業，提供高精密製程環境控制設備給國內外各大廠，大幅提升其製程良率和效率。

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奇鼎產品包含製程精密溫濕度控制機組 (TCU)、曝光機鏡組霧化防護機組 (TAU)、濕式製程 AMC 去除設備 (WACU) 與節能工程服務，並擁有堅強的專利布局，已累積 120 件以上國內外專利，亦取得多項認證與公司獎項。

奇鼎 2023 年度合併營收為 9.32 億元，稅後純益為 0.27 億元，每股稅後純益 0.89 元，2024 上半年營收為 9.85 億元，稅後純益為 0.67 億元，每股稅後純益 2.14 元，預估 2024 年營收倍數成長，獲利表現亮眼。