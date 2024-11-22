鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為24.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 14:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華航(2610-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.07元上修至2.15元，其中最高估值2.43元，最低估值1.68元，預估目標價為24.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.43(2.43)
|2.2
|1.66
|最低值
|1.68(1.68)
|1.03
|1.02
|平均值
|2.12(2.09)
|1.62
|1.34
|中位數
|2.15(2.07)
|1.62
|1.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|203,200,000
|206,926,480
|195,737,000
|最低值
|189,239,060
|186,772,540
|186,467,990
|平均值
|200,192,590
|198,566,430
|191,102,490
|中位數
|201,587,000
|197,042,000
|191,102,490
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.13
|0.48
|1.67
|0.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|184,816,790
|150,722,471
|138,841,403
|115,250,550
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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