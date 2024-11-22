鉅亨速報 - Factset 最新調查：BJ批發俱樂部控股(BJ-US)EPS預估上修至3.94元，預估目標價為92.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 10:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對BJ批發俱樂部控股(BJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.85元上修至3.94元，其中最高估值4.02元，最低估值3.75元，預估目標價為92.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.02(4)
|4.59
|5.33
|6.06
|最低值
|3.75(3.75)
|4
|4.17
|5.53
|平均值
|3.91(3.85)
|4.26
|4.73
|5.8
|中位數
|3.94(3.85)
|4.28
|4.68
|5.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|211.68億
|228.56億
|244.55億
|259.75億
|最低值
|202.84億
|213.86億
|227.07億
|244.01億
|平均值
|205.58億
|219.18億
|233.66億
|251.88億
|中位數
|205.20億
|218.90億
|232.65億
|251.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.35
|3.03
|3.09
|3.76
|3.88
|營業收入
|131.91億
|154.30億
|166.67億
|193.15億
|199.69億
詳細資訊請看美股內頁：
BJ批發俱樂部控股(BJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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