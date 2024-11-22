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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BJ批發俱樂部控股(BJ-US)EPS預估上修至3.94元，預估目標價為92.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 10:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對BJ批發俱樂部控股(BJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.85元上修至3.94元，其中最高估值4.02元，最低估值3.75元，預估目標價為92.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.02(4)4.595.336.06
最低值3.75(3.75)44.175.53
平均值3.91(3.85)4.264.735.8
中位數3.94(3.85)4.284.685.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值211.68億228.56億244.55億259.75億
最低值202.84億213.86億227.07億244.01億
平均值205.58億219.18億233.66億251.88億
中位數205.20億218.90億232.65億251.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.353.033.093.763.88
營業收入131.91億154.30億166.67億193.15億199.69億

詳細資訊請看美股內頁：
BJ批發俱樂部控股(BJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBJ

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