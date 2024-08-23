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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BJ批發俱樂部控股(BJ-US)EPS預估下修至3.89元，預估目標價為91.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 10:18


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對BJ批發俱樂部控股(BJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.95元下修至3.89元，其中最高估值4.06元，最低估值3.76元，預估目標價為91.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.06(4.06)4.525.095.71
最低值3.76(3.84)3.924.535.16
平均值3.91(3.95)4.34.855.44
中位數3.89(3.95)4.354.955.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值213.21億228.53億244.03億259.85億
最低值202.42億211.63億221.60億235.46億
平均值205.98億219.41億232.34億247.66億
中位數205.39億219.47億232.12億247.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.353.033.093.763.88
營業收入131.91億154.30億166.67億193.15億199.69億

詳細資訊請看美股內頁：
BJ批發俱樂部控股(BJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBJ

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