鉅亨速報 - Factset 最新調查：BJ批發俱樂部控股(BJ-US)EPS預估下修至3.89元，預估目標價為91.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 10:18
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對BJ批發俱樂部控股(BJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.95元下修至3.89元，其中最高估值4.06元，最低估值3.76元，預估目標價為91.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.06(4.06)
|4.52
|5.09
|5.71
|最低值
|3.76(3.84)
|3.92
|4.53
|5.16
|平均值
|3.91(3.95)
|4.3
|4.85
|5.44
|中位數
|3.89(3.95)
|4.35
|4.95
|5.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|213.21億
|228.53億
|244.03億
|259.85億
|最低值
|202.42億
|211.63億
|221.60億
|235.46億
|平均值
|205.98億
|219.41億
|232.34億
|247.66億
|中位數
|205.39億
|219.47億
|232.12億
|247.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.35
|3.03
|3.09
|3.76
|3.88
|營業收入
|131.91億
|154.30億
|166.67億
|193.15億
|199.69億
詳細資訊請看美股內頁：
BJ批發俱樂部控股(BJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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