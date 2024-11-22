被爆大規模裁員 富途回應：涉及人員調整佔總人數5%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-22 08:00

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近日富途裁員的消息在網上流傳。有網友在社交平台爆料，富途年底裁員 40%～60%，該網友表示，「聊完立馬下線，捲鋪蓋走人；沒有交接、過渡期，問就是戰略方向調整；n+1 無，年終無」。

據《界面新聞》周四（21 日）報導，富途對此表示，近日網上出現富途大幅裁員的社交帖涉及不屬實內容。近期公司為進一步拓展海外業務，進行了組織架構調整，以提升營運效率。

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富途說，在調整過程中，既有新增崗位，也有部分存量崗位優化，涉及到的人員流動佔總人數的比率約 5%，屬於正常經營迭代。

富途稱，未來會繼續聚焦核心業務，持續創新，增強市場競爭力，確保在變化的環境中保持長期穩健發展。

為了符合監管要求，富途去年 5 月就已經下架了中國的 App。彼時富途官方發布聲明，為響應中國證監會規範跨境證券業務的行業整改要求，富途在中國境內線上應用商店下架富途牛牛 App，以推動業務全面符合境內監管精神。

香港及所有境外用戶下載和使用富途牛牛 App，不會受到任何影響。

富途在中國已經無法展開增量業務，只能服務存量客戶，這就意味著其發展重心必然會拓展香港市場，乃至開拓海外市場。

日前富途發布了 2024 年第三季業績，總收入較一年前激增 29.6% 至 34.36 億港元，非美國通用會計準則調整後淨利潤較上年同期增長 20.8% 至 13.98 億港元。