「中華開發跨境創新基金」結盟台日泰團隊 建構跨越產業及地域國際新創平台

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-21 16:37

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凱基金 (2883-TW) 子公司開發資本旗下開發創新管理顧問公司於今年 8 月成立「中華開發跨境創新基金」，深耕台日兩地的新創生態圈，致力成為連結雙邊資源的橋樑，推動雙邊創新合作。今 (21) 日於亞洲最大國際新創展會「Meet Taipei 創新創業嘉年華」宣布與台智雲 AI 超算加速器、國際新創基地 CIC 以及泰國數位科技門戶 Techsauce 結盟，將串連台、日、泰等國際資源，打造跨越產業及地域之國際新創平台。

開發資本總經理南怡君指出，與輔導 AI 新創團隊的台智雲 AI 超算加速器結盟，將使新創團隊同時擁有加速器資源及投資輔導之全面支持，創業之路上勢必走得更快更遠。除了產業面的結盟，與 CIC Tokyo 和 Techsauce 聯盟，代表的是跨越地域的合作；國際團隊的加入，更為台灣新創提供了國際視野，協助台灣團隊開拓日本或是東南亞新市場。

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延續今年「Meet Taipei 創新創業嘉年華」的主軸「TAIWAN＋1」，開發創新管理顧問今年與 Garage+ 攜手打造「台日連線 破浪新勢力」專館，以結合創業加速、企業資源、新創投資與國際鏈結為目標，打造台日新創雙向發展新未來。

開發創新基金總經理郭大經表示，「中華開發跨境創新基金」的重要目標是協助新創開打國際盃，所需資源包括資金及在地人脈網絡，在中華開發不斷擴大產業及域的平台上，新創將可獲得關鍵夥伴。

「台日交流論壇」特別邀請 Shibuya Startup Support and Shibuya Startup KK 介紹澀谷如何推動新創支持，並由 Silicon Valley Ventures 剖析日本新創生態系，讓參與者更加了解日本的新創環境；並以邀請日本創投機構 Cool Japan Fund 和 Mizuho Capital 與台灣新創公司對話，促進雙方創新合作火花。

為使新創團隊在本次活動獲得更多，創新管顧在「CEO 圓桌會議」，邀請日本創新生態系重要夥伴 CIC、Cool Japan Fund、Shibuya Startup Support and Shibuya Startup KK 與大和證券集團旗下的 DCI Partners 進行深度交流，分享日本市場的掌握秘訣以及與創投圈互動的關鍵技巧。