無懼美國限制！路透：中國華為仍打算在2025年初量產最新的AI晶片

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-21 15:24

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《路透社》週四 (21 日) 引述兩位知情人士報導，華為打算明年首季開始大規模生產自家最先進的 AI 晶片，這家中國科技大廠已將自家最新晶片 Ascend 910C 樣品發送給一些科技公司，並開始接受訂單。該晶片旨在與美 AI 晶片製造商 Nvidia 生產的晶片相媲美。

一位消息人士透露，910C 是由中國頂級晶圓代工廠中芯國際 (00981-HK) ) 採用 N+2 製程製造，但由於缺乏先進的光刻機，良率限制在 20% 左右。先進晶片的良率必須超過 70% 才能達到商業可行性。

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消息人士表示，即使是華為目前最先進處理器、中芯國際製造的 910B，良率也只有 50% 左右，這迫使華為大幅削減生產目標，並推遲該晶片的訂單落實。

《路透社》9 月曾報導指出，TikTok 母企業字節跳動今年訂購超過 10 萬顆 Ascend 910B 晶片，但截至 7 月收到的還不到 3 萬顆。消息人士表示，其他向華為訂購的中國科技公司也有類似抱怨。

自 2020 年起，美國禁止艾司摩爾 (ASML-US) 向中國提供極紫外光 (EUV) 微影設備，去年艾司摩爾也停止向中國運送其最先進的 DUV 機器。一些晶圓廠也被限制購買較舊的 DUV。

消息人士說：「華為知道，EUV 的缺少使得短期內沒有解決方案，因此它將優先考慮政府和企業的戰略訂單。」

目前，華府仍持續對中國半導體進行進一步限制，上週更傳出下令台積電停止向中國客戶提供 7 奈米以下晶片。