土地銀行獲頒TCSA臺灣企業永續獎 蟬連3年社會共融領袖獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-20 19:40

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土地銀行今 (20) 日榮獲台灣永續能源研究基金會頒發「2024 第十七屆 TCSA 臺灣企業永續獎」之永續單項績效類「社會共融領袖獎」，且是連 3 年獲此殊榮，可說是對土銀致力推動社會共融的再次肯定。

為響應金管會綠色及轉型金融行動方案之願景 -「環境永續、社會共好、治理有序」，土地銀行配合政府推動各項政策，在追求永續經營的同時，更致力打造共融社會，以促成社會和諧的永續發展。

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在企業經營與金融授信核心專業方面，土地銀行積極投入社會責任授信，協助多元族群創業起飛，如微型創業鳳凰、青年創業及中小企業等政策性貸款，並持續辦理勞工紓困、樂活養老及提供普惠保險，更運用社福型安養信託、社會福利公益安養信託、預開式安養 / 保險金信託、社會宅樂齡託租養老信託及樂齡安居信託整合服務等五大信託助攻社會公益發展；2023 年初，土銀承辦國內首件以遺囑為之全國性社會福利公益信託，委託人周詠棠先生將部分遺產委由土銀設置「詠棠文蕙慈善公益信託」，開創我國社福公益信託里程碑。

在推動策略型專案與創新作為方面，土地銀行發揮金融影響力，因應全球環境與氣候變遷等議題，推出「建築綠色融資」、「綠建築房貸」及「綠色 ESG 汽車專案貸款」等，藉以推廣綠建築或使用綠色建材及低碳運輸，另亦推出綠色及永續存款，以及永續相關基金、保險、信託及信用卡等多元金融商品；同時關注高污染、高耗能產業對環境的風險與衝擊，完善 ESG 審核機制，並發行可持續發展債券規模達 45 億元，所募資金用於綠色投資及社會效益投資計畫，有效引導資金投入並支持永續發展領域，展現土銀推動永續金融之決心。