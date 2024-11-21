路透：普丁對停戰協議持開放態度 排除重大領土讓步

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-21 08:00

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五名了解克里姆林宮想法的現任和前任俄官員透露，俄羅斯總統普丁對與美國準總統川普討論俄烏停戰協議持開放態度，克宮可能大致同意沿前線凍結衝突，但俄國排除作出任何重大領土讓步的可能性，並堅持要求烏克蘭放棄加入北約（NATO）。

據《路透社》周三（20 日）報導，其中兩人稱，美國總統拜登決定允許烏軍使用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）縱深打擊俄國領土目標，可能會讓衝突解決方案更加複雜，並推遲雙方達成協議的時間。

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在美國政府被爆對烏軍使用美援長程飛彈開綠燈兩天後，俄國國防部周二證實布良斯克州一處軍事設施遭 ATACMS 飛彈攻擊。

俄國總統新聞發言人佩斯科夫此前表示，普丁已經說過，美方允許烏軍使用 ATACMS 飛彈襲擊俄國領土目標，是非常危險的升級行徑。

儘管俄羅斯拒絕作出重大讓步，但三名消息人士說，在頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松領土的具體劃分問題上，可能有談判餘地。

雖然莫斯科稱上述四地完全屬於俄羅斯，且受到俄國核武保護傘保護，但公開數據顯示，烏軍仍控制約 26,000 平方公里的領土。

另有兩人稱，俄羅斯也可能對自烏克蘭哈爾科夫州和米科廖夫州相對較小的幾塊領土撤離持開放態度。

不過，所有消息人士都表示，克里米亞的未來不在討論範圍內。

上述消息人士還透露，雖然俄羅斯不會容忍烏克蘭加入北約，也不會容忍北約軍隊駐扎在烏克蘭領土上，但俄羅斯願意討論為基輔提供安全保障的問題。

克宮可能要求烏克蘭作出的其他讓步，包括烏克蘭同意限制兵力規模，並承諾不限制俄語使用。