鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奕康(ACM-US)EPS預估上修至5.03元，預估目標價為118.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-20 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對艾奕康(ACM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.95元上修至5.03元，其中最高估值5.1元，最低估值4.95元，預估目標價為118.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.1(5.05)
|5.7
|6.3
|最低值
|4.95(4.94)
|5.4
|6.3
|平均值
|5.02(4.97)
|5.54
|6.3
|中位數
|5.03(4.95)
|5.5
|6.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|76.84億
|81.45億
|最低值
|75.24億
|78.78億
|平均值
|76.18億
|80.34億
|中位數
|76.31億
|80.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.16
|1.16
|2.18
|0.39
|2.95
|營業收入
|132.40億
|133.41億
|131.48億
|143.78億
|161.05億
詳細資訊請看美股內頁：
艾奕康(ACM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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