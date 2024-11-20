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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奕康(ACM-US)EPS預估上修至5.03元，預估目標價為118.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-20 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對艾奕康(ACM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.95元上修至5.03元，其中最高估值5.1元，最低估值4.95元，預估目標價為118.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.1(5.05)5.76.3
最低值4.95(4.94)5.46.3
平均值5.02(4.97)5.546.3
中位數5.03(4.95)5.56.3

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值76.84億81.45億
最低值75.24億78.78億
平均值76.18億80.34億
中位數76.31億80.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.161.162.180.392.95
營業收入132.40億133.41億131.48億143.78億161.05億

詳細資訊請看美股內頁：
艾奕康(ACM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACM

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