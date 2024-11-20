方舟伍德連兩天賣特斯拉 套現逾2500萬美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-20 18:20

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特斯拉 (TSLA-US) 股價在川普當選後飆升，而近日報導稱，川普政府計畫將放鬆對自動駕駛汽車的限制做為優先事項，更讓這支股票本周再啟漲勢。不過，特斯拉的一大支持者，「木頭姐」伍德 (Cathie Wood) 領導的方舟投資 (Ark Invest) 正利用這波漲勢賣股。

特斯拉股價周二 (19 日) 收 346 美元，全天上漲 2.14%，大選投票的 5 日當天，股價為 251.44 美元，意即選後已大漲 37.6%。

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在自駕利多發布後，伍德的基金周一出售了 30939 股特斯拉股票，價值約 1050 萬美元。周二再透過旗艦基金方舟創新 (ARKK-US) 出售 44520 股特斯拉股票，交易總價值約為 1540 萬美元。

儘管如此，特斯拉仍是 ARKK 最大的持股，目前，特斯拉約占這支 ETF 的 15.33%，基金持有約 280 萬股，價值超過 9.6 億美元。

方舟投資向來有逢高減碼的操作，伍德則是多次發言支持特斯拉股價，她此前預測，這支股票價格將在 5 年內升至 2600 美元，此後也一直沒有放棄對其業務的樂觀評價。