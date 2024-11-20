首任特區首長下周誕生！印尼告別雅加達 國會立法改首都為努山塔拉

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-20 15:15

‌



印尼國會周二 (19 日) 通過法案取消雅加達作為首都的地位，並將其設為特區，但尚待總統普拉伯沃簽署生效，而新首都則為前年年中正式動工的努山塔拉，定於 2045 年完工，預計建成後人口將超過 200 萬。

上周二 (12 日)，印尼眾議院舉行全體會議，討論有關雅加達首都特區(DKJ) 的 2024 年第 2 號法律修正案。

‌



印尼內政部長 Tito Karnavian 表示，雅加達將經歷從首都向特區的地位過渡。儘管雅加達不再是首都，但仍將是經濟和文化活動中心，並將保持其在國家事務中的戰略吸引力和重要地位。

印尼新首都努山塔拉位於東加里曼丹省的北佩納佔巴塞縣，目前仍在建設中。印尼政府打算明年初開始將公務員遷往新首都。為紓解首都發展面臨的難題、推動國家平衡發展，印尼政府 2019 年宣佈把行政首都從雅加達遷至東加里曼丹省一處森林腹地。

努山塔拉在印尼語中意為「群島」或專指「印尼群島」，新首都以此命名，意在強調民族團結和國家統一。

印尼國會周二也修法規定，雅加達市長從今年起不再被稱為國家首都領導人，而是雅加達特區首長。這一修法也適用於代表雅加達的副市長與民意代表。

印尼預計 27 日舉行全國地方首長選舉，雅加達特區首長選舉最受矚目。3 名候選人分別為前西爪哇省長利德宛 (Ridwan Kamil)、前內閣秘書阿農(Pramono Anung) 和退休警官達爾曼(Dharma Pongrekun)。