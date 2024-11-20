日線連三黑！俄烏緊張升級風險增、川普交易動能減弱 美元指數創一周新低

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-20 12:25

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美元兌主要貨幣今 (20) 日在亞洲交易時段走貶至一周低點，朝日線連三黑邁進，主要因為「川普交易」動能減弱，以及俄烏戰爭升級風險上升，增加市場不確定性，限制美元的上行潛力。

台灣時間 10 點 47 分，衡量美元兌包括日元和歐元在內六大貨幣的美元指數 (DXY) 自上周三 (13 日) 以來首次跌至 106.07 的低點。

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摩根大通駐新加坡銷售與行銷主管 Niraj Athavle 指出，過去一周，美元在全球遭淨賣出。相對於歐元和英鎊，資產管理公司略微買入美元，但這被宏觀基金賣出美元兌歐元所抵銷。

技術分析師指出，美元指數初步支撐在 10 日均線 105.92，然後是上周三的低點 105.71，若低於 21 日均線 105.02 跟上周低點 104.93，美元指數將結束上升趨勢。

與此同時，市場正等待美國下任財長任命出爐之際，川普宣布提名對中國態度強硬的盧特尼克（Howard Lutnick）為商務部長，但川普此前一些人選因缺乏相關經驗已引起很大爭議。

星展銀行策略師在寫給客戶的研究報告中說：「推升美元的川普交易正面臨他有爭議的內閣提名以及俄烏戰事升級的挑戰。」

他們認為，從長期來看，投資人應更關注經濟數據以及聯準會 (Fed) 明年恐被迫進一步放慢降息速度的可能性。

在一系列強勁的經濟指標出現後，Fed 主席鮑爾上周說道：「經濟並未發出任何我們需要急於降息的訊號」。

野村駐倫敦 G10 貨幣現貨交易部門負責人 Antony Foster 認為，美國總統大選後美元的強勢趨勢肯定會進入更加動盪的時期。