鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至14.6元，預估目標價為850元
鉅亨網新聞中心 2024-11-20 12:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.72元下修至14.6元，其中最高估值15.04元，最低估值14.07元，預估目標價為850元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.04(16.43)
|23.85
|28.09
|最低值
|14.07(14.07)
|19.57
|26.63
|平均值
|14.61(14.84)
|21.36
|27.18
|中位數
|14.6(14.72)
|21
|26.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,383,000
|27,138,000
|34,486,010
|最低值
|19,141,000
|25,093,000
|28,811,000
|平均值
|19,778,930
|25,967,230
|31,562,070
|中位數
|19,864,340
|26,035,000
|31,389,190
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.87
|3.21
|1.11
|1.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,899,740
|7,750,727
|9,020,094
|8,471,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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