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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至14.6元，預估目標價為850元

鉅亨網新聞中心 2024-11-20 12:11


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.72元下修至14.6元，其中最高估值15.04元，最低估值14.07元，預估目標價為850元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.04(16.43)23.8528.09
最低值14.07(14.07)19.5726.63
平均值14.61(14.84)21.3627.18
中位數14.6(14.72)2126.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值20,383,00027,138,00034,486,010
最低值19,141,00025,093,00028,811,000
平均值19,778,93025,967,23031,562,070
中位數19,864,34026,035,00031,389,190

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.873.211.111.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,899,7407,750,7279,020,0948,471,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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