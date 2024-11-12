鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至14.76元，預估目標價為845元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 18:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.83元下修至14.76元，其中最高估值16.43元，最低估值14.07元，預估目標價為845元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.43(16.43)
|25.01
|28.09
|最低值
|14.07(14.3)
|19.57
|26.63
|平均值
|14.85(14.96)
|21.82
|27.18
|中位數
|14.76(14.83)
|21.07
|26.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,383,000
|27,138,000
|34,486,000
|最低值
|19,141,000
|25,053,000
|28,811,000
|平均值
|19,750,520
|25,852,950
|31,562,060
|中位數
|19,708,000
|25,689,780
|31,389,190
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.87
|3.21
|1.11
|1.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,899,740
|7,750,727
|9,020,094
|8,471,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 華城(1519)10月營收19.69億元年增率高達46.36％
- 【鑫攻略早報】美時300元 保瑞800元突破成中多?狂飆的比特幣概念股選誰!!
- 〈台股盤後〉台積電挫逾3% 指數跌547點失守23000點及月線
- 【量大強漲股整理】台積電，AI晶片禁令，如何解讀?未來的主流可鎖定誰?
上一篇
下一篇