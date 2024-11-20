局勢升溫！五角大廈：未見俄準備在烏動用核武跡象 允烏遠程攻俄符合美支持基輔義務

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-20 08:44

‌



在俄羅斯總統普丁批准新版《俄羅斯聯邦核威懾國家基本政策》後，美國國防部最新表示，未看到任何跡象顯示俄國打算在烏克蘭境內使用核武，並指美國可能允許烏克蘭使用美國 ATACMS 遠程飛彈遠程攻擊俄國一事，符合美國現任政府支持基輔的義務。

美國五角大廈副發言人 Sabrina Singh 周二 (19 日) 在記者會上說，「請允許我明確一件事，也就是我們沒有與俄羅斯交戰」，並稱應對烏克蘭局勢升級負責的是俄羅斯。

‌



她還說：「如果我們有可以公開分享的事，就會進行公開，但目前對於允許烏軍使用 ATACMS 遠程攻打俄國一事並無可奉告，我們不認為這是升級。這是我們自本屆政府成立以來所承擔的義務。」

此外，Singh 還認為，第三次世界大戰未爆發，這只是美國及其盟友支持烏克蘭的努力。

《紐約時報》上周日 (20 日) 援引美國政府匿名官員的話報導，美國總統拜登首次授權烏克蘭使用美國提供的遠程飛彈攻擊俄羅斯本土。消息人士稱，首次攻擊俄羅斯腹地很有可能是使用 ATACMS 飛彈。

烏克蘭媒體《RBC-Ukraine》和 Censor.NET 周二報導指出，烏軍對國際公認邊界內的俄國領土發動首次 ATACMS 飛彈攻擊，但《24 台》報導指出，烏軍總參謀部並未證實這一消息。

不過，俄國國防部表示，烏軍在周二凌晨發射 6 枚 ATACMS 戰術導彈襲擊俄羅斯布良斯克州，俄羅斯防空部隊擊落 5 枚飛彈、1 枚來襲導彈被擊中，未造成人員傷亡或破壞。