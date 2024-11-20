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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jacobs Solutions Inc(J-US)EPS預估上修至9.25元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-20 00:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Jacobs Solutions Inc(J-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.71元上修至9.25元，其中最高估值9.56元，最低估值7.01元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.56(9.56)7.4813.7316.38
最低值7.01(7.01)6.0913.7316.38
平均值8.61(8.19)7.0313.7316.38
中位數9.25(7.71)7.2513.7316.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值124.20億131.25億209.48億225.91億
最低值88.84億94.17億209.48億225.91億
平均值108.85億111.93億209.48億225.91億
中位數123.02億111.16億209.48億225.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.713.204.985.30
營業收入134.85億140.56億148.86億163.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Jacobs Solutions Inc(J-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJ

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