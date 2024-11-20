鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jacobs Solutions Inc(J-US)EPS預估上修至9.25元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-20 00:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Jacobs Solutions Inc(J-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.71元上修至9.25元，其中最高估值9.56元，最低估值7.01元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.56(9.56)
|7.48
|13.73
|16.38
|最低值
|7.01(7.01)
|6.09
|13.73
|16.38
|平均值
|8.61(8.19)
|7.03
|13.73
|16.38
|中位數
|9.25(7.71)
|7.25
|13.73
|16.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|124.20億
|131.25億
|209.48億
|225.91億
|最低值
|88.84億
|94.17億
|209.48億
|225.91億
|平均值
|108.85億
|111.93億
|209.48億
|225.91億
|中位數
|123.02億
|111.16億
|209.48億
|225.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.71
|3.20
|4.98
|5.30
|營業收入
|134.85億
|140.56億
|148.86億
|163.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Jacobs Solutions Inc(J-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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