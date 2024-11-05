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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jacobs Solutions Inc(J-US)EPS預估上修至7.03元，預估目標價為147.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 00:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Jacobs Solutions Inc(J-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.67元上修至7.03元，其中最高估值8.14元，最低估值6.55元，預估目標價為147.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.14(8.14)9.567.4813.73
最低值6.55(6.55)7.016.0913.73
平均值7.24(7.17)8.197.0313.73
中位數7.03(6.67)7.717.2513.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值138.76億124.20億131.25億209.48億
最低值82.96億88.84億94.17億209.48億
平均值104.97億108.85億111.93億209.48億
中位數115.33億123.02億111.16億209.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.713.204.985.30
營業收入134.85億140.56億148.86億163.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Jacobs Solutions Inc(J-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJ

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