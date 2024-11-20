中國1年期、5年期LPR維持不變 A股三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-20 10:00

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中國人民銀行（央行）將 1 年期和 5 年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在 3.1% 和 3.6% 的水準。

據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行周三（20 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.1%，5 年期 LPR 為 3.6%，均維持不變，以上 LPR 在下一次央行發布 LPR 之前有效。

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中國 A 股滬指周三早盤跌 0.25%，深成指跌 0.32%，創業板指跌 0.62%。

上月 21 日，1 年期、5 年期 LPR 利率均下調 25BP，單次下降幅度創 2019 年 LPR 改革以來最大，超出市場預期。

今年以來，LPR 共調整了 3 次，帶動企業融資和居民信貸成本不斷下降，經濟學家普遍預期本月 LPR 會保持穩定。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，考慮到年底前政府推動金融機構加大實體經濟支持、增量財政政策實施、季節擾動等，資金面可能會出現一定波動。為了做好跨周期調節，不排除央行會再度調降存款準備金率。

周茂華說，目前利率工具仍有空間，央行需要根據實體經濟和物價回升的情況，並兼顧內外平衡。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，當前銀行淨息差處在歷史低點，這會制約報價行持續壓縮 LPR 報價加點的動力。

此外，近期央行連續展開逆回購操作，周二展開人民幣 2,883 億元 7 天期逆回購操作，中標利率為 1.50%，與此前持平，單日淨投放 1,628 億元。