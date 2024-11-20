習近平會見德國總理 稱堅持以對話化解分歧

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-20 09:00

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中國國家主席習近平周二（19 日）在里約熱內盧出席 20 國集團（G20）領袖峰會期間會見德國總理蕭茲，表示中方始終堅持透過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮作用。

習近平指出，當前世界百年變局加速演進，全球發展處於關鍵十字路口。中國和德國作為世界第二、第三大經濟體和具有重要影響力的大國，要堅持從長遠和戰略角度鞏固中德全方位戰略夥伴關係。

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習近平強調，中方對德政策保持高度穩定性和連續性，願同德方一道，堅持尊重彼此核心利益和重大關切，堅持求同存異、交流互鑑。中德經濟利益高度互融，中德合作是共促發展、共創未來的機遇。中方視德國為推進中國式現代化的重要合作夥伴，將繼續為德國企業提供廣闊市場機遇。

習近平說，雙方要圍繞數位化、智慧化、低碳化推動合作提質升級，攜手開拓第三方市場，實現合作共贏。

中方認為，歐洲是多極化世界的重要一極，致力於同歐洲開展合作，攜手應對挑戰，推動中歐關係持續穩定健康發展。

習近平提到，歐盟對中國電動車加徵關稅引發全世界關注。中方始終堅持透過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮作用。