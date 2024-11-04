鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至8.61元，預估目標價為257元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.78元下修至8.61元，其中最高估值9.66元，最低估值7.46元，預估目標價為257元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.66(9.66)
|12.75
|14.56
|最低值
|7.46(7.46)
|9.28
|11.76
|平均值
|8.7(8.73)
|11.3
|13.3
|中位數
|8.61(8.78)
|11.24
|13.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,977,000
|38,976,000
|41,105,000
|最低值
|30,095,520
|32,419,190
|36,171,000
|平均值
|32,097,090
|35,702,920
|37,995,760
|中位數
|32,050,000
|35,602,000
|37,022,010
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.66
|11.34
|15.55
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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