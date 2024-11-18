鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.29元，預估目標價為159元
鉅亨網新聞中心 2024-11-18 14:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.37元下修至6.29元，其中最高估值6.91元，最低估值5.62元，預估目標價為159元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.91(6.91)
|7.98
|9.18
|最低值
|5.62(5.62)
|5.83
|6.89
|平均值
|6.26(6.31)
|7.09
|8.25
|中位數
|6.29(6.37)
|7.22
|8.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|94,009,210
|100,907,610
|114,679,460
|最低值
|88,079,650
|91,409,660
|97,616,760
|平均值
|90,401,150
|96,685,230
|105,915,460
|中位數
|90,182,610
|96,939,130
|106,078,960
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.04
|10.3
|5.15
|5.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|85,767,264
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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