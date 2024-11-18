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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.29元，預估目標價為159元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 14:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.37元下修至6.29元，其中最高估值6.91元，最低估值5.62元，預估目標價為159元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.91(6.91)7.989.18
最低值5.62(5.62)5.836.89
平均值6.26(6.31)7.098.25
中位數6.29(6.37)7.228.23

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值94,009,210100,907,610114,679,460
最低值88,079,65091,409,66097,616,760
平均值90,401,15096,685,230105,915,460
中位數90,182,61096,939,130106,078,960

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.0410.35.155.53
營業收入
(單位：新台幣千元)		85,767,26495,902,92470,349,86468,959,738

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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