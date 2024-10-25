鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.6元，預估目標價為115元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.72元下修至3.6元，其中最高估值4.14元，最低估值2.97元，預估目標價為115元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.14(4.14)
|5.65
|7.99
|最低值
|2.97(3.15)
|2.09
|2.95
|平均值
|3.64(3.71)
|4.04
|5.58
|中位數
|3.6(3.72)
|4.1
|5.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5,202,000
|6,169,520
|7,682,680
|最低值
|4,466,950
|3,899,280
|4,363,530
|平均值
|4,825,000
|5,268,680
|6,154,740
|中位數
|4,865,000
|5,356,000
|6,418,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.42
|0.07
|4.29
|3.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,723,100
|2,163,751
|4,716,021
|3,543,434
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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