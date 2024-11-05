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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.46元，預估目標價為112.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.55元下修至3.46元，其中最高估值4.14元，最低估值2.89元，預估目標價為112.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.14(4.14)5.657.99
最低值2.89(2.97)1.892.95
平均值3.45(3.55)3.635.18
中位數3.46(3.55)3.674.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值5,202,0006,169,5207,682,680
最低值4,466,9503,620,0004,363,530
平均值4,711,9104,976,6205,835,400
中位數4,602,0004,842,0005,460,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.420.074.293.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,723,1002,163,7514,716,0213,543,434

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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