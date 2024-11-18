烏克蘭能源基礎設施遭大規模襲擊 俄軍狂發射120枚飛彈

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-18 10:30

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烏克蘭能源部周日（17 日）表示，境內發電和輸電設施正遭到俄羅斯武裝力量大規模打擊，目前已啟動緊急停電措施，烏克蘭媒體稱，俄軍發射多枚「匕首」高超音速飛彈。

據《美聯社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基周日說，俄軍向烏克蘭發射了 120 枚飛彈和 90 架無人機，打擊目標是烏克蘭的能源基礎設施。

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澤倫斯基在社交平台 Telegram 上稱，烏軍擊落了大約 140 個空中目標。

烏克蘭國家鐵路公司通報稱，南部、西部和東北部多個鐵路路段因俄軍大規模襲擊而斷電，部分旅客列車運行延誤。

烏克蘭頓巴斯燃料和能源公司在 Telegram 上寫道：「基輔市、基輔州、頓涅茨克州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州緊急停電。」

據《路透社》報導，烏克蘭首都基輔及其他城市發生爆炸後，鄰國波蘭周日早間緊急出動空軍。

波蘭表示，已經「啟動所有可用的部隊和資源，值班戰機已經緊急起飛，地面防空和雷達偵察系統處於最高戒備狀態」。

澤倫斯基上周六表示，必須盡一切努力，以外交途徑在明年結束烏克蘭戰爭。

澤倫斯基說，只有在不是單獨面對俄羅斯、擁有強有力立場的條件下，才有可能與俄羅斯談判。

澤倫斯基表示，美國可以作為調解方，但美方必須保持支持烏克蘭的立場。他說他只跟準總統川普本人對談，不會跟任何特使或顧問交涉。

澤倫斯基還說，俄羅斯正在集結兵力，準備發動聯合攻擊。烏克蘭已經做好了因應措施，加強了防空系統。

此外，澤倫斯基在上周五說，一旦川普成為美國總統，「俄羅斯對烏克蘭的戰爭將會提早結束」。

他說：「可以肯定的是，在即將領導白宮的團隊的政策下，這場戰爭會提早結束。這是他們的方針，是他們對選民的承諾。」

川普上周四則說：「我方將在中東問題上努力，在俄羅斯和烏克蘭問題上非常努力，必須停止（這些戰爭）。」