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鉅亨速報

盤後速報 - 桂盟(5306)下週(9月16日)除息0.72元，預估參考價153.78元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:05


桂盟(5306-TW)下週(9月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.72元。

以今日(9月9日)收盤價154.50元計算，預估參考價為153.78元，息值合計為0.72元，股息殖利率0.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

桂盟(5306-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為自行車鏈條及機車鏈條、鏈輪之製造與銷售。近5日股價上漲1.93%，集中市場加權指數下跌3.74%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/16 154.50 0.72304 0.47% 0.0
2024/06/28 140.0 0.58258 0.42% 0.0
2024/03/19 143.5 0.75 0.52% 0.0
2023/12/18 130.0 1.04 0.8% 0.0
2023/09/14 142.5 1.16 0.81% 0.0

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集中市場加權指數21144.44-1.36%
桂盟154.5-2.52%

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加權指數法興(售) 槓桿5.54

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