〈熱門股〉合機Q3獲利年增1.5倍 周漲近2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-16 10:00
線纜廠合機 (1618-TW) 持續受惠台電強韌電網計畫釋單，帶動第三季獲利表現亮眼，稅後純益達 2.27 億元，年增 1.5 倍，激勵合機本周漲近 2 成。
合機本周漲幅達 17.22%，周四 (14 日) 亮燈漲停，且股價站上所有均線。不過三大法人並未特別青睞合機，已經連續 4 個交易日呈現賣超，本周三大法人合計賣超合機 3837 張。
合機第三季營收 13.46 億元，季增 36.9%，年減 4.5%；毛利率 22%，季增 4.4 個百分點，年增 12.3 個百分點；營益率 19.2%，季增 5.1 個百分點，年增 11.4 個百分點；稅後純益 2.27 億元，季增 29.7%，年增 1.5 倍，每股純益 1.18 元。
合機累計前三季營收 33.22 億元，年增 4.4%；毛利率 18.7%，年增 8.2 個百分點；營益率 15.6%，年增 7.6 個百分點；稅後純益 5.21 億元，年增 1.37 倍，每股純益 2.71 元。
合機受惠台電強韌電網計畫持續釋單，包括 345kV、161kV、69kV 交連 PE 電纜，以及附屬器材採購與安裝標案訂單。其中，合機在製造 345kV 超特高壓電力電纜上有優勢，未來有望陸續取得台電訂單，且毛利率較 161kV、69kV 電纜高，也同步助攻第三季毛利率表現。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇