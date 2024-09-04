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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-6.01元，預估目標價為180.02元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 14:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.81元下修至-6.01元，其中最高估值-4.08元，最低估值-7.65元，預估目標價為180.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-4.08(-4.08)3.6116.1126.61
最低值-7.65(-7.61)-4.30.455.51
平均值-5.94(-5.78)-1.54.6613.65
中位數-6.01(-5.81)-1.92.638.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.34億9.01億18.29億27.43億
最低值2.88億5.67億9.59億16.06億
平均值3.89億7.02億12.10億21.62億
中位數3.97億7.16億11.12億21.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-5.25-9.44-8.27-10.93-9.24
營業收入1,497萬793萬919萬5,378萬2.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASND

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