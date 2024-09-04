鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-6.01元，預估目標價為180.02元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 14:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.81元下修至-6.01元，其中最高估值-4.08元，最低估值-7.65元，預估目標價為180.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-4.08(-4.08)
|3.61
|16.11
|26.61
|最低值
|-7.65(-7.61)
|-4.3
|0.45
|5.51
|平均值
|-5.94(-5.78)
|-1.5
|4.66
|13.65
|中位數
|-6.01(-5.81)
|-1.9
|2.63
|8.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.34億
|9.01億
|18.29億
|27.43億
|最低值
|2.88億
|5.67億
|9.59億
|16.06億
|平均值
|3.89億
|7.02億
|12.10億
|21.62億
|中位數
|3.97億
|7.16億
|11.12億
|21.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.25
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|營業收入
|1,497萬
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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