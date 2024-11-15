獲頒臺大名譽法學博士 蔡明忠：緊張程度堪比洞房花燭夜
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-15 12:44
富邦集團董事長蔡明忠今 (15) 日獲頒臺灣大學名譽法學博士學位，談及心情，蔡明忠說，前一晚向太太笑稱「可能是洞房花燭夜以外最緊張的一夜」，難掩興奮之情，此次更邀請重量級好友台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀與廣達 (2382-TW) 董事長林百里到場觀禮，見證他畢生最榮耀的一刻。
蔡明忠受訪時談到獲頒臺大法學榮譽博士學位的心情，他謙虛地表示，「何德何能能讓母校頒發這麼榮耀的名譽博士」，尤其是這屆更與知名量子學教授阿蘭 · 阿斯佩同獲殊榮，與自身所學、所做差得很遠。
他認為，人類的創造力非常偉大，今天還有各行各業的傑出校友獲得傑出校友榮譽，大家唯一的理念就是「堅持」，從小到大、到老都還在堅持同樣的道路，才能有所成就、貢獻社會，臺大真的是人文薈萃，96 年來培養人才輩出，為台灣社會貢獻卓著，扮演中流砥柱。
蔡明忠也感念，未來將擔負更大的責任，在外面朋友會開玩笑尊稱他一聲「蔡博士」，他說，雖然在學問上稱不上博士，但還是希望能多為社會做貢獻，匹配得上今天所得到的學位。
外界關注為何今天邀請張忠謀、林百里到場參與盛會，蔡明忠直言，他們兩位都是尊敬的前輩，也比他早得到臺大名譽博士，林百里董事長先前回饋母校捐贈電機學院「博理館」，現在是台大很重要的建築物，張忠謀創辦人創立了護國神山，兩位都是所有台大學生、全國學子都應該要學習的對象，平常跟他們兩位算是知交，大家是好朋友。
蔡明忠也和媒體分享趣事，原先以為可以找過去得過名譽博士的兩位好友來助講，因此，先前就徵詢張忠謀創辦人與林百里董事長，「可不可以來幫我美言幾句」，但臺大頒發學位典禮較不一樣，只有本人與校長能夠致詞，因此只能跟兩位說對不起，沒有講話的機會了，這樣還要來參加嗎？沒想到兩位都很有義氣到場觀禮，並且全程參與約 2 小時，非常謝謝他們花了這麼多時間，來見證他畢生最榮耀的一刻。
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