想從魚頭吃到魚尾？柏瑞投信：掌握企業基本面強韌利基 布局納入全球股市

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-16 10:44

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隨著美國大選塵埃落定、聯準會 (Fed) 如期降息一碼以及經濟衰退隱憂大幅消退等利多因素激勵下，美國股市近期頻創新高。柏瑞投信表示，市場對經濟前景樂觀，川普 2.0 短期內應不影響貨幣政策基調，加上企業獲利基本面穩健，預期股市還有上漲空間，可透過環球重點股票策略及早布局全球股市續揚契機。

柏瑞投信指出，根據過去美國選舉結果顯示，無論哪個政黨執政，美股通常都能獲得不錯的表現。若為共和黨完全執政的情境，美股的表現最為亮眼。根據 Bloomberg 統計，自 1984 年以來，在大選過後一年，隨著政治不確定的因素消散，美股多數呈現上漲，代表在選後市場會開始回歸反應基本面，預期美股第四季行情仍可望保持強勁。

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柏瑞投信投資策略部協理鄭筑文表示，隨著 Q4 美股企業股票回購禁令逐步解除，企業買盤亦將逐步回籠，可望提供支撐股市的資金活水。根據券商 GS 統計，今年以來的股票回購金額較去年增加 21%，預期 2025 年全年亦將較今年增加 16%，搭配 AI 投資仍是推動企業獲利的重要推手，此波股市多頭氣勢有望因此延續到明年，建議在資產配置中納入全球股票，全面掌握優質企業獲利成長契機。

柏瑞環球重點股票基金經理人 Robert Hinchliffe 表示，由於全球股市和經濟成長的表現並非同步，加上市場不時傳出壞消息導致波動頻繁，使得投資人近年來較以往更難預測市場的走向。不過，柏瑞環球股票投資團隊採用獨特的生命週期分類研究 (LCR)，不僅有助於更早發現企業轉型所帶來的潛在投資機會，更能進一步發掘出遭市場低估的好股票。