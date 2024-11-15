比亞迪愣住了！小米CEO雷軍親自發布4大頂尖技術 支援全自動駕駛

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-15 15:06

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小米集團 \(01810-HK) 旗下小米汽車周四 (14 日) 公布最新研發的智慧底盤預研技術，小米創辦人兼執行長雷軍當天在一則影片中介紹這項最新技術，並稱該技術原生支援全自動駕駛(FSD)。

《快科技》報導，當提到汽車跳舞、原地掉頭，大家第一時間想到的應該是比亞迪仰望所代表的當前電動車最高技術，但如今小米汽車也實現了。小米汽車此次發表的智慧底盤預研技術包括小米全主動懸架、小米超級四電機系統、小米 48V 線控制動、小米 48V 線控轉向。

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雷軍在影片中說：「不僅能跳舞、能原地掉頭、圓規掉頭，更為了完全自動駕駛的最終目標服務。這套系統代表懸架技術尖端，由超高壓系統直接驅動，每個懸架都配備高達 4.6kW 動力源。在面對崎嶇路面，該系統能主動對抗路面狀況，實現主動控車。小米全主動懸架系統的阻尼可變減震器升級為雙閥設計，調節範圍顯著提升。」

阻尼可變減振器也升級成雙閥，調節範圍大幅度的提升，從半主動懸架的抑制側傾、顛簸，升級為「零側傾」甚至是反向側傾或「零顛簸」，甚至可以實現起步「零抬頭」、刹停「零點頭」。

其次，小米超級四電機系統由 2 個全新自研電機 + 2 個 V8s 電機組成，最大馬力達到 2054PS。目前全球超過 2000PS 馬力的車不超過 5 輛。四電機系統還可輕鬆實現原地掉頭、圓規掉頭，還能快慢調節。

小米 48V 線控轉向也實現方向盤轉多少、車輪轉多少完全由軟體控制，轉向比調節範圍達到 5 比 1 到 15 比 1，原生支援完全自動駕駛。

雷軍表示，小米智慧底盤預研技術將沿著「量產一代，發佈一代，預研一代」的路線穩步推進。他並認為，智慧化時代，智慧底盤與智能駕駛、智慧座艙一起成為了智能汽車的「新三大件」。

雷軍還說，小米始終堅持在底層技術上十倍投入，智能駕駛、智慧座艙已經進入行業第一陣營，智慧底盤同樣也會全力以赴。小米下一代智慧底盤要原生支援全自動駕駛，同時駕駛更具樂趣，還要持續地接入小米集團的 AI 能力，將底盤能力與「人車家全生態」全面打通。

此外，雷軍在直播中還分享一段趣事，並澄清之前自己在論壇上的言論被誤解的事情。雷軍指出，他曾在北京舉辦的一次論壇上稱無論智駕技術多麼先進，目前仍然屬於輔助駕駛的範疇。