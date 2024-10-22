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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為66.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-22 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.93元上修至4元，其中最高估值4.05元，最低估值3.82元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.05(4.05)3.984.48
最低值3.82(3.82)3.723.85
平均值3.97(3.95)3.844.18
中位數4(3.93)3.854.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值16.69億16.98億17.83億
最低值16.45億16.53億16.72億
平均值16.57億16.73億17.42億
中位數16.58億16.60億17.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.952.513.913.673.64
營業收入14.38億13.98億14.04億15.18億19.41億

詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCBSH

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