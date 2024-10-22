鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為66.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-22 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.93元上修至4元，其中最高估值4.05元，最低估值3.82元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.05(4.05)
|3.98
|4.48
|最低值
|3.82(3.82)
|3.72
|3.85
|平均值
|3.97(3.95)
|3.84
|4.18
|中位數
|4(3.93)
|3.85
|4.22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.69億
|16.98億
|17.83億
|最低值
|16.45億
|16.53億
|16.72億
|平均值
|16.57億
|16.73億
|17.42億
|中位數
|16.58億
|16.60億
|17.60億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.95
|2.51
|3.91
|3.67
|3.64
|營業收入
|14.38億
|13.98億
|14.04億
|15.18億
|19.41億
詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至3.84元，預估目標價為63.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為52.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Physicians房地產信託(DOC-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為25.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至9.33元，預估目標價為158.00元
上一篇
下一篇