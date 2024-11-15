〈能源盤後〉原油連漲3日 唯美元走強、供應過剩擔憂盤旋 本周仍走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-11-15 06:03

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原油期貨周四 (14 日) 連續第三個交易日收高，但由於美元走強且國際能源總署(IEA) 最新預測明年原油供應過剩，本周油價仍走低。

美官方數據顯示，儘管上周美國汽油和餾分油庫存下降，但原油庫存增加，仍導致油價回吐部分早盤漲幅。

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能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 27 美分或 0.4%，收每桶 68.70 美元，但本周迄今 WTI 油價仍下跌 2.4%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 28 美分或 0.4%，收每桶 72.56 美元，但本周迄今 Brent 油價仍下跌 1.8%。

12 月交割汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 1.98 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.21 美元。

12 月交割天然氣價格大跌 6.6%，收每百萬 Btu 2.79 美元。

市場驅動力

原油期貨價格周四連續第三個交易日收高，但在周一下跌導致 WTI 石油跌逾 3% 後，本周仍呈跌勢。

上周美國總統大選後，當選總統川普提出的政策對全球宏觀經濟的不確定性影響了金融市場和石油市場。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，「川普交易」再次引燃市場對美國石油生產下一步走向的討論，人們普遍猜測他對能源行業的影響力可能會鼓勵美國生產商提高產量，並有可能在他的領導下創下新紀錄。」

「雖然預期的減稅將為經濟帶來巨大好處，理論上也有利於石油需求，但房間裡還有一頭被忽視大象：美元走強以及川普時代關稅對全球的拖累。 這些動態增加了複雜的平衡，凸顯了美國內增長與海外經濟壓力潛力之間的微妙界限。」Innes 說。

Innes 稱自己對石油「相當悲觀」，並預計明年第二季甚至更早 Brent 油價將跌至 60 美元。 「這次積累的看跌情緒感覺是真實的。」

國際能源總署 (IEA) 周四小幅上調今年的石油需求成長，自一個月前的 86.2 萬桶 / 日上修至 92.1 萬桶 / 日，但這仍遠低於去年近 200 萬桶 / 日的成長，IEA 稱這係遭中國經濟放緩所拖累，計今年的平均成長率僅為 2023 年 140 萬桶 / 日成長率的十分之一。

IEA 也下調 2025 年的需求成長預測，自 10 月時預測的 99.8 萬桶 / 日下調至 99 萬桶 / 日。OPEC + 本月稍早將原定於 12 月 1 日起撤除減產措施的計畫延至明年初。但 IEA 表示，即使 OPEC + 維持所有減產措施，預計 2025 年原油供應將超過需求 100 萬桶 / 日。

澳洲券商 Pepperstone 研究總監 Chris Weston 表示，由於原油價格接近近期區間的下限，而潛在的關稅談判恐影響全球經濟成長並進而影響原油市場，IEA 這些消息只會強化這一觀念：石油市場風險偏向價格下跌，投資者得膽子夠大才會定位在上漲。

供應數據

與此同時，美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (11/8 止) 美國商業原油庫存增加 210 萬桶。(因周一是美國退伍軍人節假期，EIA 石油供應報告延後一日至周四發布。)

S&P Global Commodity Insights 調查顯示，分析師平均預計上周原油供應增加 150 萬桶。美國石油協會周三晚間報告，上周美國原油庫存減少 77.7 萬桶。

另外，EIA 也公布上周汽油供應量減少 440 萬桶，餾分油供應量減少 140 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油和餾分油供應分別減少 100 萬桶。

EIA 稱，上周美國每日石油產量減少 10 萬桶，降至 1340 萬桶 / 日，而 Nymex 交割中心、俄克拉荷馬州庫欣原油庫存減少 70 萬桶，達 2520 萬桶。

汽油需求攀升，最近一周車用汽油供應總量（需求指標）為 938.3 萬桶 / 日，高於一周前的 882.8 萬桶 / 日。