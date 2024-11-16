〈能源盤後〉中國需求疲軟 市場押注供應過剩前景 原油收跌至兩個月最低點

鉅亨網編譯許家華 2024-11-16 06:14

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由於明年預期將供應過剩，加上美元走強以及對全球最大原油進口國中國需求的持續擔憂，原油期貨價格周五 (15 日) 收在兩個多月來最低水準，也讓全周收跌。

能源商品價格

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12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.68 美元或近 2.5%，收每桶 67.02 美元，根據道瓊市場數據，近月 WTI 油價收在自 9 月 10 日以來最低點，本周下跌 4.8%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.52 美元或 2.1%，收每桶 71.04 美元，觸及自 9 月 11 日以來最低點，本周 Brent 油價下跌 3.8%。

12 月交割汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 1.9493 美元，本周下跌 3.1%。

12 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.1709 美元，本周下跌 3%。

12 月交割天然氣價格上漲 1.4%，收每百萬 Btu 2.823 美元，本周上漲 5.8%。

市場驅動力

戰略能源與經濟研究總裁 Michael Lynch 表示，在「供應過剩將至，儘管美國似乎正在軟著陸」的背景下，油價下跌。

他指出，即使 OPEC 繼續延長減產，國際能源總署 (IEA) 仍預期明年供應將超過需求 100 萬桶的事實。同時，沙烏地阿拉伯似乎對石油產量超出配額的國家「越來越不滿」——主要是伊拉克和阿聯 (UAE)，這「增加了價格戰的可能性」。

美元走強也導致本周油價下跌。 ICE 美元指數本周上漲 1.6%，並創下下一年來的最高水準。

美元升值可能會對以美元計價的大宗商品產生負面影響，使其對其他貨幣的使用者來說更加昂貴。

投資者也一直在權衡川普當選美國總統後的潛在影響，其中包括川普欲增加國內石油產量以及加強制裁伊朗的政策。

Lynch 表示，川普最大的影響將是國際性的。 「如果他加強制裁伊朗，可能會導致市場上的供應減少 100 萬桶 / 日，從而支撐當前的價格水準，但如果他減輕對俄羅斯的制裁，這將很大程度上與伊朗減少的供應量相抵。」

Lynch 稱，展望未來，「隨著川普入主政府，人們對美國經濟不穩定的擔憂，加上中國經濟疲軟，WTI 原油當前價格可能在每桶 70 美元觸頂。」

路透社報導，中國官方數據顯示，10 月煉油廠吞吐量年減 4.6%。StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 周五通訊寫道，煉油能力下降部分可能是因為維護季，但維護季即將結束，且全球第二大石油消費國的需求顯然持續疲軟。

Lynch 目前認為，WTI 油價的下限「可能是 60 美元，但價格戰可能會讓該價格跌至 50 美元範圍，即使只是短暫出現。」