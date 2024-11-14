鉅亨速報 - Factset 最新調查：思科系統(CSCO-US)EPS預估上修至3.63元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 16:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對思科系統(CSCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.56元上修至3.63元，其中最高估值3.7元，最低估值3.54元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.7(3.68)
|4.01
|4.32
|最低值
|3.54(3.54)
|3.8
|4.06
|平均值
|3.62(3.57)
|3.89
|4.19
|中位數
|3.63(3.56)
|3.88
|4.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|567.56億
|593.27億
|624.52億
|最低值
|555.05億
|576.08億
|597.51億
|平均值
|559.52億
|584.73億
|607.84億
|中位數
|559.45億
|584.30億
|602.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.64
|2.50
|2.82
|3.07
|2.54
|營業收入
|493.02億
|498.18億
|515.57億
|569.98億
|538.03億
詳細資訊請看美股內頁：
思科系統(CSCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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