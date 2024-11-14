search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：思科系統(CSCO-US)EPS預估上修至3.63元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 16:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對思科系統(CSCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.56元上修至3.63元，其中最高估值3.7元，最低估值3.54元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.7(3.68)4.014.32
最低值3.54(3.54)3.84.06
平均值3.62(3.57)3.894.19
中位數3.63(3.56)3.884.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值567.56億593.27億624.52億
最低值555.05億576.08億597.51億
平均值559.52億584.73億607.84億
中位數559.45億584.30億602.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.642.502.823.072.54
營業收入493.02億498.18億515.57億569.98億538.03億

詳細資訊請看美股內頁：
思科系統(CSCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSCO

相關行情

台股首頁我要存股
思科系統59.180.80%

延伸閱讀


Empty