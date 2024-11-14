〈港股盤後〉市場憂地緣緊張局勢升高與企業財報表現 恒指連5黑創七周低

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-14 16:47

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香港股市周四 (14 日) 持續走低，連五個交易日收黑，恒生指數(HSI) 挫跌 1.96% 至 19435.81 點，創 7 周新低，恒生科技指數跌 3.08% 至 4318.32 點，一度跌深 3.6%，因投資人對地緣政治風險上升感到擔憂並對企業獲利表現謹慎看待，恒生科技指數已從 10 月高點拉回 20%。

大盤方面，多數族群下跌，科技股為領跌族群，京東跌超 4%，美團跌超 2%，小米、百度、阿里巴巴跌超 1%，騰訊也在公布新一季財報後小跌 0.1%。半導體、醫藥與教育類股跌幅也居前，藥明康德跌超 8%，華虹半導體、新東方跌超 7%，中芯國際也收跌 2.21%。房地產類股也普遍走弱，龍湖集團跌逾 7%。

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消息面上，中國財政部、稅務總局、住房城鄉建設部近日發布《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，對個人購買家庭唯一住房（家庭成員範圍包括購房人、配偶以及未成年子女，下同），面積為 140 平方公尺及以下的住房，減按 1% 稅率徵收契稅，面積在 140 平方公尺以上的住房，減按 1.5% 的稅率徵收契稅。

比特幣周三 (13 日) 突破 9 萬美元重要關口，此後持續拉升，最高觸及 9 萬 3483 美元，刷新歷史新高。隨著該數位代幣持續飆漲，一些分析師開始預估，全球最大加密貨幣今年底有望漲破 10 萬美元。

隨著美國候任總統新川普人事且多由反中人士出任要職，中國與香港股市面臨新的拋售壓力，市場對美國新政府領導下美中緊張局勢升級的擔憂也因此加劇，重量級企業阿里巴巴和京東本周發布財報之前，市場也抱持謹慎態度。

Union Bancaire Privee 董事總經理 Vey-Sern Ling 說：「投資者在財報公布之前正在降低曝險部位，而且還擔心川普和刺激措施驅動的反彈漲勢將出現逢高獲利了結的情形。」