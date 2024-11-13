鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.54元，預估目標價為150元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 18:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.48元上修至9.54元，其中最高估值10.81元，最低估值8.27元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.81(10.13)
|14.43
|15.32
|最低值
|8.27(8.27)
|10.01
|11.65
|平均值
|9.52(9.39)
|11.45
|13.13
|中位數
|9.54(9.48)
|11.24
|13.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|174,950,000
|205,649,420
|216,024,000
|最低值
|169,210,000
|184,954,000
|200,328,000
|平均值
|171,535,970
|191,425,600
|209,477,990
|中位數
|171,469,500
|187,099,500
|214,553,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.55
|15.02
|10.21
|8.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|151,398,038
|171,356,495
|155,022,197
|131,278,537
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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