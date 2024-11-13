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鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.54元，預估目標價為150元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 18:11


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.48元上修至9.54元，其中最高估值10.81元，最低估值8.27元，預估目標價為150元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.81(10.13)14.4315.32
最低值8.27(8.27)10.0111.65
平均值9.52(9.39)11.4513.13
中位數9.54(9.48)11.2413.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值174,950,000205,649,420216,024,000
最低值169,210,000184,954,000200,328,000
平均值171,535,970191,425,600209,477,990
中位數171,469,500187,099,500214,553,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.5515.0210.218.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		151,398,038171,356,495155,022,197131,278,537

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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