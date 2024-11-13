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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.23元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.2元上修至1.23元，其中最高估值1.63元，最低估值0.96元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.63(1.28)2.432.962.2
最低值0.96(0.86)0.991.11.03
平均值1.25(1.17)1.471.791.53
中位數1.23(1.2)1.411.771.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值34.08億38.38億42.68億44.96億
最低值33.54億35.03億38.96億41.27億
平均值33.79億36.88億40.23億43.17億
中位數33.78億36.81億40.02億43.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.25-0.260.28-12.43
營業收入14.77億18.34億25.51億30.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCART

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