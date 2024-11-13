鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.23元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.2元上修至1.23元，其中最高估值1.63元，最低估值0.96元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.63(1.28)
|2.43
|2.96
|2.2
|最低值
|0.96(0.86)
|0.99
|1.1
|1.03
|平均值
|1.25(1.17)
|1.47
|1.79
|1.53
|中位數
|1.23(1.2)
|1.41
|1.77
|1.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.08億
|38.38億
|42.68億
|44.96億
|最低值
|33.54億
|35.03億
|38.96億
|41.27億
|平均值
|33.79億
|36.88億
|40.23億
|43.17億
|中位數
|33.78億
|36.81億
|40.02億
|43.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.25
|-0.26
|0.28
|-12.43
|營業收入
|14.77億
|18.34億
|25.51億
|30.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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