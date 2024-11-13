〈陸股盤後〉市場靜待今夜美國CPI 三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-13 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（13 日）收盤同步走高，投資人靜待即將在今夜宣布的美國 10 月消費者物價指數（CPI），以評估美國未來的貨幣政策路徑。

滬指周三收盤漲 0.51% 報 3,439.28 點，深證成指漲 0.4% 報 11,359.29 點，創業板指漲 1.11% 報 2,417.25 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.0421 兆元。

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媒體、石油、物流、銀行類股上漲，旅遊、醫藥、燃氣、零售、房地產族群疲弱。

台灣時間周三晚間 21：30，美國將發布 10 月 CPI 報告。經濟學家普遍預估，10 月 CPI 年升 2.6%，較 9 月上升 0.2 個百分點，核心 CPI 則維持在 3.3% 的水準。

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示，通膨確實已經明顯回落，但對普通消費者來說，問題在於許多東西的價格，比如雜貨店裡 1 磅雞胸肉的價格，仍然比四、五年前貴。

美國勞工部上月公布的 9 月 CPI，小幅下降至 2.4%，遠低於疫情高峰時期的近 9%。但 9 月數據也顯示，食品、服裝、汽車保險、機票等領域的價格仍面臨上漲壓力。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周二說，將關注即將發布的通膨數據，以確定在聯準會（Fed）12 月會議上再次降息是否為適當之舉。

當被問及何種因素可能導致決策者下個月按下暫停鍵時，他指出：「只有通膨方面出現意外，才會讓展望出現這麼大的變化」。

「如果從現在到那時，我們看到通膨率比預期還高，那可能會讓我們按兵不動，很難想像從現在到 12 月之間勞動力市場會真正升溫。時間不夠了。」卡斯哈里說。