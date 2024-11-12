〈貴金屬盤後〉美元走強黃金跌逾2% 投資人等待Fed政策線索

鉅亨網編譯陳又嘉 2024-11-12 05:21

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黃金價格周一 (21 日) 下跌逾 2%，主要受到美元持續走強的壓力，以及川普 (Donald Trump) 當選美國總統後對財政政策和利率調降的影響。

現貨金下跌約 2.4%，至每盎司 2,629.4 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 2.9%，收每盎司 2,617.70 美元。

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隨著美元指數上漲 0.5%，達到自 7 月初以來新高，黃金對非美元買家而言吸引力減弱。上周在川普勝選消息公布後，美元指數飆升逾 1.5%，達到 105.44。

TD Securities 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，「市場注意力已轉向共和黨全面勝選帶來的次級影響。川普上任初期可能很快施加關稅的可能性推動美元需求強勁。美元走強首次在數月來拖累金價，這也意味著聯準會 (Fed) 可能推遲其寬鬆周期的機會增加。」

在上周二川普成功贏得第二任期後，金價創下五個多月來最差單周表現。川普的勝利給美國央行帶來新的不確定性，目前通膨接近聯準會的 2% 目標，而央行正在考慮進一步降息。

聯準會上周將基準利率下調四分之一個百分點至 4.5%-4.75% 區間。據芝商所 FedWatch 工具，交易員目前預測，12 月聯準會降息 25 個基點的機率為 65%，而在川普勝選前大約為 80%。

此外，聯準會官員，包括主席鮑爾 (Jerome Powell)，本周預計將發表談話。美國消費者和生產者物價指數、每周失業救濟申請數據和零售銷售數據也將於本周公布。

白銀方面，Heraeus 分析師在報告中指出，儘管業界正努力減少白銀的使用並以較便宜的金屬取代，但由於安裝量快速增加和 N 型電池的使用增加，2024 年白銀需求預期仍將保持強勁。

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