中國外長：國際形勢越複雜 中俄越要堅定團結
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-13 07:31
中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周二（12 日）在北京同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持中俄第十九輪戰略安全磋商，就共同關心的重大戰略安全問題全面深入交換意見，達成了新的共識，增進了戰略互信。
王毅說，雙方秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏原則，在涉及彼此核心關切問題上堅定相互支持，不斷深化政治互信。
王毅強調，國際形勢越複雜，外部挑戰越多，雙方越要堅定團結協作，捍衛共同利益。中方願同俄方一道，著眼國際形勢變化，密切溝通協調，加強多邊協作，為維護中俄關係高水準發展勢頭提供有力保障。
根據中國外交部的聲明，紹伊古表示，俄中關係始終堅持相互尊重、平等相待、互不干涉內政、堅定支持彼此核心利益，兩國全面戰略協作處於史無前例的高水準。
紹伊古說，中國國家主席習近平前不久赴俄出席「金磚國家」喀山峰會，是對俄方作為主席國的最大支持，為喀山峰會取得圓滿成功作出重要貢獻。
紹伊古表示，面對不穩定的世界，俄中保持溝通交流的重要性進一步凸顯。俄方願同中方一道，落實好兩國元首達成的共識，密切雙邊合作，加強在聯合國、上海合作組織、「金磚國家」等多邊機制中的配合，推動俄中關係不斷取得新的發展。
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