中國外長：國際形勢越複雜 中俄越要堅定團結

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周二（12 日）在北京同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持中俄第十九輪戰略安全磋商，就共同關心的重大戰略安全問題全面深入交換意見，達成了新的共識，增進了戰略互信。

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紹伊古表示，面對不穩定的世界，俄中保持溝通交流的重要性進一步凸顯。俄方願同中方一道，落實好兩國元首達成的共識，密切雙邊合作，加強在聯合國、上海合作組織、「金磚國家」等多邊機制中的配合，推動俄中關係不斷取得新的發展。