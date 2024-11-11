〈台幣〉亞幣全面跳水 重貶逾1角收32.251元 探近3個月新低
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-11 20:07
美國大選落幕，美元指數一度回檔，但川普強勢重回白宮，台北股匯市今 (11) 日連袂走弱，在外資、投信聯手匯出下，新台幣兌美元匯率跟隨亞幣走疲，一度重貶近 2 角，終場收在 32.251 元，貶值 1.36 角，下探近 3 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值為 17.015 億美元。
市場傳出，美國商務部發函，要求台積電暫停向中國大陸客戶供應 AI 晶片，使得台積電今天股價承壓，大盤也受到拖累，一度下跌近 250 點，但台積電尾盤獲得資金相挺，加權指數跌勢同步收斂，小跌 24.25 點、以 23529.64 點作收。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.14 元，最高 32.14 元、最低 32.3 元，終場收在 32.251 元，貶值 1.36 角，為今年 8 月 16 日以來的收盤新低。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數勁揚 0.65%，歐元重摔 0.83%，日元同步重貶 0.65%，新加坡幣貶 0.64%，韓元驟貶 0.6%，新台幣貶值 0.42%，人民幣貶值 0.31%，主要亞幣全面跳水。
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