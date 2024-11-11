〈台幣〉亞幣全面跳水 重貶逾1角收32.251元 探近3個月新低

美國大選落幕， 美元指數 一度回檔，但川普強勢重回白宮，台北股匯市今 (11) 日連袂走弱，在外資、投信聯手匯出下， 新台幣 兌美元匯率跟隨亞幣走疲，一度重貶近 2 角，終場收在 32.251 元，貶值 1.36 角，下探近 3 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值為 17.015 億美元。

市場傳出，美國商務部發函，要求台積電暫停向中國大陸客戶供應 AI 晶片，使得台積電今天股價承壓，大盤也受到拖累，一度下跌近 250 點，但台積電尾盤獲得資金相挺，加權指數跌勢同步收斂，小跌 24.25 點、以 23529.64 點作收。