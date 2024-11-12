鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至135元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 16:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對BWX科技(BWXT-US)提出目標價估值：中位數由130元上修至135元，調升幅度3.85%。其中最高估值166元，最低估值90元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予BWX科技評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀1位。
BWX科技今(12日)收盤價為126.51元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲5.05%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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