鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zeta Global Holdings Corp - Class AZETA-US的目標價調升至42元，幅度約15.07%
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 16:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)提出目標價估值：中位數由36.5元上修至42元，調升幅度15.07%。其中最高估值50元，最低估值28元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Zeta Global Holdings Corp - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Zeta Global Holdings Corp - Class A今(12日)收盤價為36.74元。近5日股價上漲15.07%，標普指數上漲5.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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