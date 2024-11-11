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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)EPS預估上修至-0.43元，預估目標價為36.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.45元上修至-0.43元，其中最高估值-0.26元，最低估值-0.58元，預估目標價為36.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.26(-0.26)0.40.630.08
最低值-0.58(-0.58)-0.44-0.090.08
平均值-0.43(-0.44)0.080.270.08
中位數-0.43(-0.45)0.170.280.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.64億12.23億14.02億15.60億
最低值9.25億10.61億12.50億15.60億
平均值9.44億11.18億13.09億15.60億
中位數9.43億11.03億12.93億15.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.29-0.38-1.30-2.01-1.20
營業收入3.06億3.68億4.58億5.91億7.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZETA

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