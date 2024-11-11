鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)EPS預估上修至-0.43元，預估目標價為36.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.45元上修至-0.43元，其中最高估值-0.26元，最低估值-0.58元，預估目標價為36.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.26(-0.26)
|0.4
|0.63
|0.08
|最低值
|-0.58(-0.58)
|-0.44
|-0.09
|0.08
|平均值
|-0.43(-0.44)
|0.08
|0.27
|0.08
|中位數
|-0.43(-0.45)
|0.17
|0.28
|0.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.64億
|12.23億
|14.02億
|15.60億
|最低值
|9.25億
|10.61億
|12.50億
|15.60億
|平均值
|9.44億
|11.18億
|13.09億
|15.60億
|中位數
|9.43億
|11.03億
|12.93億
|15.60億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.29
|-0.38
|-1.30
|-2.01
|-1.20
|營業收入
|3.06億
|3.68億
|4.58億
|5.91億
|7.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為22.03元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為38.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至3.96元，預估目標價為33.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)EPS預估上修至0.99元，預估目標價為12.80元
上一篇
下一篇