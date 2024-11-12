兩度遭北京制裁 CNN：盧比歐有望擔任美國國務卿

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-12 14:00

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在美國準總統川普籌組國家團隊之際，兩位熟悉川普想法的人士透露，川普可能會選擇佛羅里達州參議員、反共色彩鮮明的盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。

據《CNN》報導，截至周一（11 日）晚間，外界仍不清楚川普是否已經敲定這項人事安排。

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一位消息人士說，截至當天上午，人們認為川普傾向於由美國前駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）出任國務卿，但川普在跟盧比歐的盟友進行多次通話和交談後，盧比歐出線的機率升高。

幾位知情人士表示，盧比歐說了，如果職位合適，他有意加入川普內閣。

值得注意的是，盧比歐在 2020 年先後因新疆、香港問題，兩度遭北京制裁。若這項人事消息屬實，盧比歐將成為第一個遭中國制裁的美國國務卿。

2020 年 7 月 13 日，中國外交部發言人華春瑩以在涉疆問題上表現惡劣為由，宣布對盧比歐等四名美國人實施相應制裁。

同年 8 月 10 日，中國外交部發言人趙立堅也宣布，因香港問題反制裁 11 名美方人員，盧比歐名列其中。