救房市！彭博：中國計劃調降大城市買房契稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-12 10:30

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知情人士透露，中國政府計劃調教買房契稅，力圖加強財政支持，重振房地產市場。

據《彭博》周二（12 日）報導，消息人士表示，監管機關正在擬定一項提案，允許上海、北京等大城市將購房者的契稅從目前 3% 調降至 1%，市政府有調整規則的空間。

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知情人士稱，根據最新提議，政府預料將允許一線大城取消普通住宅和豪宅之間的區別，這將大大降低尋求住宅升級買家的成本。

上述傳聞凸顯了北京越來越願意運用財政工具和貨幣寬鬆政策來提振經濟。上周五中國財政部部長藍佛安提出規模達到人民幣 10 兆元（1.4 兆美元）的地方政府化債方案後，提到明年會實施更有力的財政政策，代表川普宣誓就職後，中國政府可能會採取更大膽的措施。

「今年的增量政策力度大，對經濟的拉動效應正在顯現，不少政策效應明年還會持續釋放。我們將加力推進相關工作，已經提出的抓好落地實施，尚未提出的儘快推動提出。」藍佛安說。

海通宏觀梁中華團隊認為，中國已經揭開財政周期序幕，財政逆周期發力的方向確定，尤其中央財政還有較大的發力空間。

不過，海通宏觀梁中華團隊說，大水漫灌強刺激的可能性不大，中國是在高品質發展的框架下進行穩增長。「整體看來，財政重在高品質的框架下去穩增長，不搞大水漫灌式的強刺激。接下來可以重點關注 12 月中央經濟工作會議，關注明年的積極政策規模和方向。」